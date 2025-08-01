В ходе дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорском направлении, которое стало возможным после освобождения Часов Яра, российская армия может более масштабно применить хорошо знакомую по боям в Покровске тактику.

По словам военного эксперта, Заслуженного военного летчика генерал-майора Владимира Попова, из-за этой тактики противник может не успеть собраться в кулак и дождаться западной помощи, чтобы стабилизировать «поплывший» фронт.

Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет

После долгожданной победы в Часов Яре, о которой военное ведомство объявило накануне, российская армия продолжит свое наступление на Славянско-Краматороском направлении. По словам военного эксперта Владимира Попова, судя по действиям наших бойцов, складывается впечатление, что мы намеренно разделяем силы противника. Напомним, именно эту тактику мы активно применяли локально, при штурме Покровска:

- Главное, чтобы они не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они все равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения Сырского.

- Что нам еще дает эта тактика, кроме психологического давления?

- Если тактика будет успешно реализовываться, то Сырский не успеет ввести резервы: три-четыре механизированных бригады, подразделения спецназа, территориальной обороны. Их не успеют ввести, так как нужно будет управлять разрозненными подразделениями - собирать их с поля боя. И это сыграет роль в нашу пользу. В целом же, стратегическое выравнивание фронта, которое мы можем сейчас наблюдать, может дать толчок для большого наступательного порыва. Дай Бог, чтобы так и сложилось. Далеко заглядывать не будем, потому что враг хитер и коварен — та же помощь с Запада может прийти на Украину внезапно. Недаром мы совсем недавно отрабатывали по аэродрому Жуляны...

- Что мы могли там поразить?

- Там могли находится натовские специалисты с эмблемами Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Польши на форме. Не исключено, что сейчас на Украину идут еще байденовские поставки и на атакованных аэродромах ночью могли выгружаться те же ракеты для ПВО, которая в районе Киева абсолютно дырявая. Поэтому этот удар, как и предыдущие, не случайный. Опять же, три дня назад мы не просто так били по Староконстантинову... На самом же деле, надо понимать, что наши удары идут в тесной связке с нашим наступлением на линии боевого соприкосновения. Это одна стратегическая операция летнего периода.