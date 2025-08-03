Минобороны: силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В Минобороны раскрыли подробности атак ВСУ ночью
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В ведомстве уточнили, что еще 18 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 7 - в Белгородской области, 3 – в Брянской области, 2 – в Курской области и по одному в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму. В Воронежской области в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

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