Британских наемников заметили среди десанта на Тендровской косе
Наемники из Британии пытались провести попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, заявил источник в силовых структурах.
«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты», – сказал собеседник РИА «Новости».
Он отметил, что они работали из Очакова, там же они и проходили подготовку.
На Западе назвали большую проблему для ВСУ
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что ВСУ усилили группировку в районе Тендровской и Кинбурнской кос, активно применяя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы на побережье.
Сальдо сообщал о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. По его мнению, подобные действия были бессмысленны.