Наемники из Британии пытались провести попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, заявил источник в силовых структурах.

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что они работали из Очакова, там же они и проходили подготовку.

На Западе назвали большую проблему для ВСУ

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что ВСУ усилили группировку в районе Тендровской и Кинбурнской кос, активно применяя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы на побережье.

Сальдо сообщал о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. По его мнению, подобные действия были бессмысленны.