На текущий момент наблюдаются подвижки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на всех участках фронта, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Обстановку на поле боя он описал в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом того, что освобожден Часов Яр и, по сути дела, уничтожена крупнейшая группировка врага, на всех участках идут подвижки, а с каждым освобождением таких городов высвобождаются и села. В частности, Константиновка, Краматорск и Славянск — все там рядом. Мы же зашли еще и в Днепропетровскую область, и, вполне вероятно, что можно выйти в тыл к тому же Славянску. Там наступление идет с другой стороны, если брать Славянск, на краснолиманском направлении», — поделился эксперт.

Подсчитаны потери ВСУ с начала года

То есть идут подвижки на всех фронтах наших всех группировок Василий Дандыкин военный эксперт

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал об открытии нового участка фронта посредством взятия села Темировки. По его словам, оно позволит освободить подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Запорожской области.