Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские беспилотники над Рязанской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

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Он заявил, что пострадавших и повреждений жилых домов нет. По словам чиновника, обломки сбитых дронов упали на территорию одного из предприятий. Последствия устраняются, отметил он.

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