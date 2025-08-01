Киев уличили во лжи о ситуации в Часовом Яре

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от граждан ситуацию в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) и с помощью подконтрольных ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) ресурсов распространяет сведения о том, что ВСУ якобы контролируют часть населенного пункта. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«После потери Часова Яра многие украинские паблики попросту в замешательстве, поскольку явно скрывали истинное положение дел в данном населенном пункте», — высказался собеседник агентства.

Как утверждает Марочко, к городу направили штатных офицеров ЦИПсО, которые должны снимать фото- и видеоматериалы с опровержением потери Часова Яра ВСУ. Помимо этого, соединения и воинские части вооруженных формирований Украины получили приказы предоставить архивные материалы с их нахождением в Часовом Яру для реализации замысла по дискредитации заявления МО РФ, пояснил эксперт.

Российский боец 10 дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт был взят под контроль действиями Южной группировки войск.