США произведут для Украины ракет на миллиарды долларов

США произведут ракеты AMRAAM для Украины и других стран на сумму до 3,5 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.

«Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 млрд долларов. Эти средства пойдут на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса „воздух — воздух“ (AMRAAM)». Контракт предусматривает зарубежные военные поставки в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Украину, Израиль и Кувейт», — заявляет сайт Пентагона.

Отмечается, что работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона. Ожидается, что они будут завершены в третьем квартале 2031 года.

США одобрили помощь Украине почти на 1 млрд долларов

Ранее Германия и Норвегия договорились закупить для Украины американское оружие и построить две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о вооружении украинской армии было принято на фоне прекращения финансовой поддержки от Евросоюза, вызванного вступлением в силу закона об антикоррупционном бюро.