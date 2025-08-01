США заказали ракеты AMRAAM для Украины

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США заказали ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) на 3,5 миллиарда долларов для нескольких стран, в том числе для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

США заказали ракеты AMRAAM для Украины
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По данным министерства, оборонная компания Raytheon заключила контракт на производство ракет AMRAAM на сумму до 3,5 миллиарда долларов. Боеприпасы будут поставлены таким государствам, как Украина, Израиль, Германия, Великобритания, а также Литва, Польша, Испания и Финляндия. В списке получателей также указаны Венгрия, Бельгия, Дания, Япония, Швеция, Швейцария, Кувейт, Тайвань, Канада и Австралия.