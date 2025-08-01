США заказали ракеты AMRAAM для Украины

США заказали ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) на 3,5 миллиарда долларов для нескольких стран, в том числе для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

По данным министерства, оборонная компания Raytheon заключила контракт на производство ракет AMRAAM на сумму до 3,5 миллиарда долларов. Боеприпасы будут поставлены таким государствам, как Украина, Израиль, Германия, Великобритания, а также Литва, Польша, Испания и Финляндия. В списке получателей также указаны Венгрия, Бельгия, Дания, Япония, Швеция, Швейцария, Кувейт, Тайвань, Канада и Австралия.