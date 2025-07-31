Зеленский отказался признавать потерю Часова Яра

Владимир Зеленский отказался признавать факт потери Украиной города Часов Яр в Донецкой народной республике. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя в Telegram-канале.

Зеленский назвал сообщение Минобороны РФ о том, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Часов Яр «фейком».

«Это российская дезинформация. Украинские подразделения удерживают наши позиции и каждая попытка врага продвинуться в Донецкой, Сумской и Харьковской областях в конечном итоге отбивается. Каждое такое направление чрезвычайно важно», — добавил он.

Зеленский сделал признание о российских войсках

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра от ВСУ. Указывалось, что в боях за город Украина потеряла около 7500 военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 орудий полевой артиллерии и минометов. Освобождение Часова Яра позволит ВС РФ развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.