Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов
Россия установила новый рекорд по боевому применению ударных дронов дальнего действия в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в соцсети X сообщил сооснователь портала Conflict News Кайл Глен.
По сведениям эксперта, за июль 2025 года по территории Украины было запущено 6297 беспилотников «Герань» и «Гербера». При этом, отметил он, в июле прошлого года их было всего 426. Таким образом, прирост за год составил почти 1400 процентов.
В середине июля на Украине обнаружили обломки юбилейной «Герани» с номером Ы30000. На предыдущей находке в конце мая был нанесен номер Ы23435. Из этого можно сделать вывод, что за полтора месяца было произведено семь тысяч «Гераней».
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После этого генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подтвердил, что российский производитель ежемесячно выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2».
«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал он.