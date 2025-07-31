Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов

Россия установила новый рекорд по боевому применению ударных дронов дальнего действия в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в соцсети X сообщил сооснователь портала Conflict News Кайл Глен.

По сведениям эксперта, за июль 2025 года по территории Украины было запущено 6297 беспилотников «Герань» и «Гербера». При этом, отметил он, в июле прошлого года их было всего 426. Таким образом, прирост за год составил почти 1400 процентов.

В середине июля на Украине обнаружили обломки юбилейной «Герани» с номером Ы30000. На предыдущей находке в конце мая был нанесен номер Ы23435. Из этого можно сделать вывод, что за полтора месяца было произведено семь тысяч «Гераней».

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После этого генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подтвердил, что российский производитель ежемесячно выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2».