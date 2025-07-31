Вооруженные силы Украины (ВСУ) смирились со скорой потерей Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.

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Утверждается, что украинские военные считают утрату контроля над Красноармейском вопросом времени. При этом моральный дух обороняющих город солдат очень низок, многие из них попросили перевести их в другие бригады.

«Российские войска опасно продвигаются вперед, фактически перекрыв атаками беспилотников и засадами ключевую дорогу, которая является спасательным кругом для обороны Украины в городе. Время для солдат на линии фронта быстро истекает», — отмечается в материале.

Зеленский сделал признание о российских войсках

Ранее проникновение российских войск в Красноармейск признал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что ВСУ успешно отбивают атаки и удерживают свои позиции.