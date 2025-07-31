Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически потеряли надежду удержать стратегически важный город Красноармейск (украинское название — Покровск). С таким неутешительным для Киева выводом выступила британская газета The Daily Telegraph, рисуя картину полного упадка боевого духа украинских войск на этом направлении.

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По данным издания, украинские военные, обороняющие город, считают его переход под контроль России лишь "вопросом времени". Газета подчеркивает, что моральный дух солдат "очень низок".

Ситуация, как описывает The Daily Telegraph, настолько критична, что многие военнослужащие, не видя перспектив в дальнейшей обороне, "подали заявления о переводе в другие бригады". Этот факт свидетельствует о глубоком кризисе и неверии в способность командования удержать город.

Зеленский сделал признание о российских войсках

Ранее, 28 июля, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявлял, что именно на красноармейском направлении российские силы продвигаются наиболее активно. А Владимир Зеленский признал, что российские военные малыми группами уже прорываться в Красноармейск.