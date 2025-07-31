Киев находится в разгаре своего самого амбициозного оборонительного строительства, возводя заграждения, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам.

И эти попытки похожи на строительство самолета во время полета на нем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Недоукомплектованные подразделения Украины изо всех сил пытаются защититься от натиска, поскольку Россия ежедневно меняет тактику и медленно прогрызает территорию. Возведение новых защитных сооружений также оказывается похожим на строительство самолета во время полета на нем», — заявляют журналисты The Wall Street Journal.

При этом издание отмечает, что амбициозный проект Киева реализуется с задержками, а его организаторы подвергаются арестам из-за коррупции. Также ВСУ подвергаются атакам российских беспилотников, которые уничтожают пикапы и экскаваторы. Так украинский полк Резуненко за последние три месяца потерял все промышленное оборудование для возведения оборонительных сооружений.

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Ранее российские войска ударили по учебному полигону ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. По информации источников из числа военных, потери противника составили порядка 200 единиц живой силы.