Освобождение города Часов Яр позволит ВС РФ усилить продвижение.

Об этом говорится в публикации Reuters, выдержки из которой приводит РИА Новости.

«Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, в том числе Константиновку, Славянск и Краматорск», – пишет агентство.

«Привет Трампу!»: с освобождением Часов Яра Минобороны послало сигнал Вашингтону

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», российские военные аналитики ответили критикам длительного штурма Часова Яра.