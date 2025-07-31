Минобороны России раскрыло потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике безвозвратно потеряли около 7,5 тыс. военнослужащих, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ранее в четверг, 31 июля, военное ведомство заявило, что в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск был установлен контроль над городом Часов Яр в ДНР.

«Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов», — отметили в ведомстве.

Напомним, что штурм города начался 4 апреля 2024 года. Операция затянулась в связи с тем, заметили военные эксперты, что задача заключалась не в том, чтобы быстро взять город, а в том, что последовательно выдавить группировку ВСУ из региона, обескровить ее, ослабить.

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Задача ВС РФ, по словам аналитиков, осложнялась сложным рельефом (город расположен на возвышенности), плотной застройкой, наличием мощной сети укреплений.