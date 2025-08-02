Российский дрон с автоматом расстрелял украинских снайперов

Российские военные ликвидировали украинскую снайперскую пару с помощью беспилотника, оснащенного автоматом Калашникова, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказал заместитель командующего 20-й армии по вооружению с позывным Буденновск, для облегчения конструкции дрона с автомата сняли дульный тормоз-компенсатор и другие детали. Также в него интегрирован механизм гашения отдачи. Он отметил, что беспилотник уже используют на линии боевого соприкосновения.

«Был случай, когда наш дрон-разведчик обнаружил снайперскую пару. А дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель», — рассказал Буденновск.

Уточняется, что беспилотник разработали военнослужащие 20-й армии, он получил название «Арбалет».

Российский дрон "Елка" работает по принципу "выстрелил - забыл"

Российские бойцы ранее сбили в воздухе гексакоптер ВСУ «Вампир» при помощи FPV-дрона с закрепленным на нем АКС-74У. Устройство представляет собой 10-дюймовый FPV-дрон с креплением для укороченного варианта АК-74. Чаще всего подобные дроны используют для поражения украинских гексакоптеров типа «Баба-Яга» с подвешенными к ним боеприпасами.