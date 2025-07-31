CNN: российские войска усиливают наступление на Украине
Американский телеканал CNN сообщил, что российские войска усиливают наступление на Украине.
Как сообщают авторы издания, российские силы могут в ближайшее время окружить Красноармейск (украинское название — Покровск). Кроме того, СМИ также отметило множество небольших успехов российской стороны, которые все вместе могут переломить ситуацию в зоне боевых действий.
«На востоке Украины небольшие успехи России накапливаются. Она использует серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в начинающееся летнее наступление, которое рискует пересмотреть контроль над линией фронта», — сообщает издание.
В CNN также добавили, что российские БПЛА смогли проникнуть в те районы, которые ранее были недоступны и считались «оазисами спокойствия» для ВСУ. Рост интенсивности наступления в СМИ связали с новым ультиматумом от президента США Дональда Трампа, который призвал Россию заключить перемирие за 12 дней.
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По мнению авторов издания, в зоне боевых действий становится вероятным сценарий, в котором российская сторона установит контроль над Красноармейском, Константиновкой и Купянском — это создаст огромное стратегическое преимущество и откроет путь на крупнейшие города Донецка Краматорск и Славянск.
«Накопленный эффект украинского кадрового кризиса, нестабильность в отношениях Киева с Белым домом Трампа и неопределенность в поставках вооружения — это идеальный шторм, который разразился перед лицом мощи и настойчивости российского летнего наступления, прогресс которого больше не является постепенным, а меняет характер конфликта и быстро приближает Путина к некоторым из его целей», — пишет CNN.