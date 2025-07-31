«Привет Трампу!»: с освобождением Часов Яра Минобороны послало сигнал Вашингтону

Освобождение Часов Яра - важнейшего транспортного узла, связывающего Донецкую и Днепропетровскую области, стало, в первую очередь, сигналом Вашингтону. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, нам не стоит обращать внимание на ультиматумы Трампа — военная помощь Украине, которую он может возобновить после окончания установленных им сроков, уже не поможет противнику.

Напомним, в четверг, 31 июля, наше военное ведомство объявило об освобождении важнейшего логистического узла — города Часов Яр, штурм которого продолжался год и три месяца. Сообщается, что очередная крепость ВСУ полностью перешла под контроль ВС РФ ещё в воскресенье 27 июля. С конца прошлой недели там шла зачистка подвалов, где мог укрыться противник. По некоторым данным, 400 боевиков, который отказались сдаваться, были ликвидированы на месте.

Расположенный на господствующей высоте Часов Яр, кроме того, что являлся для ВСУ транспортным узлом, также использовался как крупный тыловой хаб. В городе действовали склады, ремонтные базы и полевые госпиталя. Теперь освобожденный город позволит нашим бойцам контролировать из артиллерии соседние Константиновку, Краматорск и Славянск, а также откроет путь к этим последним укрепрайонам ВСУ в ДНР.

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По словам военного эксперта Владимира Попова, объявление об освобождении Часов Яра стало для некоторых неожиданным, так как наше военное ведомство целенаправленно не сообщало о промежуточных этапах работы по освобождению территорий. Эта очередная наша победа на поле боя стала сигналом для Вашингтона, считает он.

- Мы еще раз дали четко понять, почему не идём на уступки, которые нам за коврижки, возможно, по дипломатическим каналам пообещал Трамп. Конечно, переговоры необходимы, дипломатическую работу по урегулированию конфликта надо проводить, но она ни в коем случае не должна коррелироваться с нашими боевыми действиями на линии соприкосновения. Рано или поздно нам придётся урегулировать конфликт с Украиной, но делать это надо таким образом, чтобы это военно-политически было выгодно нам, чтобы мы достигли тех первоначально заявленных целей, о которых неоднократно говорил Владимир Путин.

- Что может сделать Трамп, если конфликт на Украине не будет урегулирован?

- Трамп может принять решение выделить помощь в виде снарядов, боеприпасов, ракет для систем ПВО, управляемых ракет для нанесения ударов по земле. Он также может разрешить поставлять инструкторов или добровольцев из европейских государств. И всё. Больше он ничего не успеет сделать. Тем более, что от политического заявления до реализации необходимо время. ВСУ сейчас находятся не в самом лучшем состоянии, и помощь для восстановлении устойчивости обороны просто не успеет до них дойти. В конце концов реализовать идею не так просто.