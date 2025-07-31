"Новый звук ужаса": Киев атакован неуязвимым оружием

ВС РФ применили для ночной атаки на Киев новое оружие – реактивные БПЛА "Герань", которые почти невозможно сбить. С таким утверждением вышла британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ и главу МВД Украины.

Главное отличие новых дронов – огромная скорость (свыше 500 км/ч) и полетные параметры, которые делают их похожими на крылатую ракету. "На радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета", — поясняют в ВСУ.

Такая скорость и маневренность делают реактивные БПЛА практически недостижимыми для мобильных огневых групп, вертолетов и украинских дронов-перехватчиков.

Для их уничтожения необходимы либо крупные ЗРК, либо дорогостоящая зенитная артиллерия с программируемыми снарядами, которая является дефицитной.

Военные отмечают, что пока применение этих дронов не является массовым, однако они представляют собой серьезную новую угрозу, значительно затрудняющую работу противовоздушной обороны.

Киевляне между тем сообщают в соцсетях, что звук БПЛА сегодняшней ночью отличался от обычного жужжания, был резким и пугающим.

Раскрыты возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр

Ранее Минобороны России сообщало, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения. При этом тип беспилотников не раскрывался.