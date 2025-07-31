Украинские вооружённые силы больше не способны вести активные наступательные операции.

Об этом в интервью болгарскому телевидению заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, ситуация на Украине такова, что российская армия обладает значительным превосходством над противником на поле боя. Эксперт отметил, что ВСУ ежедневно теряют свою боеспособность.

Раскрыты возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр

Также, по словам Кедми, противовоздушные силы Украины уже не справляются с российскими самолётами и ракетами. В то же время Россия находится в стадии активной обороны и пока не начала полномасштабного наступления, считает он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что перевес сил в пользу России настолько велик, что российская армия может начать наступление в любой момент по решению высшего военно-политического руководства страны.