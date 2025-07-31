«Атака не останется безответной»: почему систему Судного дня РФ нельзя недооценивать

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская система удаленного ядерного ответа «Периметр», которую называют «системой Судного дня» и «мертвой рукой», стала еще более совершенной. Об этом он рассказал порталу Life.

Леонков прокомментировал слова замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Медведев посоветовал Трампу помнить, «как может быть опасна «мертвая рука».

Леонков отметил, что система «Периметр» создавалась в СССР как «гарантированный механизм ответного ядерного удара», который будет нанесен, даже если централизованного командования больше нет. «Периметр» способен автоматически отдать приказ о запуске всех баллистических ракет по заранее заданным координатам.

«Сейчас «Периметр» стал еще совершеннее. Это гарантия того, что никакая ядерная атака против России не останется безответной», - подчеркнул эксперт.

Леонков добавил, что сигнальные ракеты, запускаемые при активации системы, передают код для установок по всей стране. В результате происходит массовый пуск. Эксперт назвал «Периметр» ключевым сдерживающим фактором против любых планов по «обезоруживающему первому удару».