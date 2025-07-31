Стало известно об отступлении ВСУ у Николаевки и Червоного

После перехода под контроль российских войск Часов Яра фиксируются попытки отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Николаевка и Червоное. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Сегодня Минобороны РФ заявило о переходе Часова Яра под контроль российских сил. В российском военном ведомстве уточнили, что город был освобожден в результате наступления «Южной» группировки войск на краматорско-дружковском направлении.

По данным «Фронтовой птички», российские штурмовики и бронетехника развивают наступление в районе Николаевки и Червоного.

«Там после ударов нашей авиации горит бронетехника ВСУ. Противник подавлен, наблюдаются попытки отступления на ранее подготовленные тыловые позиции», - отмечается в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что ВСУ могли потерять до 20 тысяч солдат за время боев в Часовом Яре. Эксперт напомнил, что боевые действия в этом районе длились примерно год и три месяца.