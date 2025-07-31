Алаудинов сделал заявление после взятия Часова Яра

Командир спецназа «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что бойцам подразделения надо отдать дань уважения за заслуги в боях под Часовым Яром. Об этом пишет ТАСС.

По словам военного, бойцы «Ахмата» и смежной четвертой бригады участия в окончательном штурме города не принимали, так как их отвели от Часова Яра.

Однако под Часовым Яром воевал батальон, которым командовал командир с позывным Шустрый», добавил Алаудинов.

Он отметил, что отведенный «Ахмат» «вложил очень большой труд», и их заслуги также необходимо признать.

«Запад будет гнать на убой»: политолог о значении Часова Яра

Напомним, бои за Часов Яр шли больше года. В апреле 2024-го туда привозили Владимира Зеленского, который вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским и другими генералами решали, как отстоять город. Уже тогда ряд экспертов увидели в этом недобрый знак для ВСУ.