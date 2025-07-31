Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ отправляют женщин-штурмовиков на сумское направление для участия в наступательный и оборонительных боях. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Дандыкин отметил, что женщины вряд ли служат в разведке ВСУ и не участвуют в рейдах. Он предположил, что штурмовики-женщины могут присутствовать на сумском направлении, «где ВСУ пытаются что-то сделать».

«Женщины-штурмовики и в наступательных, и в оборонительных операциях принимают участие. Никто не возбраняет, даже Зеленский выпишет потом орден или медаль посмертно», - заявил Дандыкин.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он утверждал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

«Особая жестокость»: генерал рассказал о снайпершах ВСУ

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.