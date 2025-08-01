ВСУ начали самое масштабное строительство оборонительных сооружений, чтобы сдержать продвижение российской армии.

По данным The Wall Street Journal, Киев находится в разгаре своего самого амбициозного оборонительного строительства. Украинские войска возводят заграждения и перекрывают территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам ВС России.

Недоукомплектованные подразделения ВСУ с трудом справляются с натиском, так как Россия ежедневно меняет тактику и продвигается по линии фронта, отмечается в статье.

Издание добавило, что возведение Украиной новых оборонительных сооружений похоже на строительство самолета во время полета.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР.