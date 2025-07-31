Раскрыты возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ могли потерять до 20 тысяч солдат за время боев в Часовом Яре. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что город Часов Яр в ДНР перешел под контроль российских сил. В середине июля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что под контролем ВСУ оставался только один район города - Шевченковский.

По мнению Леонкова, в группировке ВСУ, пытавшейся удержать Часов Яр, могло быть до 20 тысяч солдат. Эксперт указал, что боевые действия в этом районе длились примерно год и три месяца.

«Противник нес потери, о которых, конечно, не рассказывал. Ему удавалось осуществлять ротацию», - отметил Леонков.

По его мнению, потери и количество подразделений ВСУ, которые были там задействованы, сопоставимы. Эксперт заявил, что речь может идти о потерях 10-20 тысяч солдат ВСУ.

ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что в Часовом Яре ВС РФ уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю спецоперации. По словам собеседника агентства, речь идет «в буквальном смысле о тысячах человек личного состава».