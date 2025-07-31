Освобождение Часов Яра в ДНР представляет собой не только значимое достижение с военной точки зрения, но и становится ключевым дипломатическим инструментом, который Россия намерена использовать в своей внешнеполитической деятельности. Об этом заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Взятие населенного пункта имеет весомое значение, поскольку само название Часов Яр известно далеко за пределами линии боевого соприкосновения. Речь идет не только о символике, но и о практическом усилении дипломатических позиций страны», — передает слова «Пятый канал».

Ранее Минобороны РФ сообщили об освобождении города Часов Яр, который играет важную роль в системе снабжения Вооруженных сил Украины. Стратегическое значение города обусловлено его возвышенным положением — 242 метра над уровнем моря — и близостью к Артемовску (Бахмуту). Кроме того, после установления контроля над городом появилась информация о том, что российские вооруженные силы в ходе боевых действий уничтожили крупнейшее подразделение Вооруженных сил Украины с момента начала специальной военной операции.