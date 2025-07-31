Генерал назвал возможные места запуска дронов ВСУ по Пензе
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что украинские беспилотники по Пензенской области могли запустить с территории РФ. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ранее сообщил об атаке украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий региона. Жертв и разрушений в результате атаки нет.
Мельниченко отмечал, что на месте предприятия произошел пожар. В целях безопасности в области действовали временные ограничения мобильного интернета.
«Я уверен, что значительную часть беспилотников запускают с территории России», - так эти атаки прокомментировал Михайлов.
Генерал-майор упомянул принцип, согласно которому «если хочешь что-то спрятать, то надо это положить на самое видное место». По мнению Михайлова, помогать спецслужбам Украины в запуске беспилотников могут люди, находящиеся в РФ.
«Удары могут наноситься из любых российских регионов. Иногда даже самых дальних от Украины», - предположил Михайлов.