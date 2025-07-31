Генерал назвал возможные места запуска дронов ВСУ по Пензе

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что украинские беспилотники по Пензенской области могли запустить с территории РФ. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ранее сообщил об атаке украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий региона. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

Мельниченко отмечал, что на месте предприятия произошел пожар. В целях безопасности в области действовали временные ограничения мобильного интернета.

«Я уверен, что значительную часть беспилотников запускают с территории России», - так эти атаки прокомментировал Михайлов.

Генерал-майор упомянул принцип, согласно которому «если хочешь что-то спрятать, то надо это положить на самое видное место». По мнению Михайлова, помогать спецслужбам Украины в запуске беспилотников могут люди, находящиеся в РФ.