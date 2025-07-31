Командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области попали под удар российской армии. Как сообщает aif.ru, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, минувшей ночью удары были нанесены по военным объектам в районах Балаклеи, Шевченкова, Богодухова и Изюма. Направлены они были как на логистические склады, так и на пункты размещения командования украинской армии. Кроме того, под атакой оказались полевые склады и артиллерийские расчеты противника.

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Ранее стало известно о серии мощных взрывов в Киеве, прозвучавших в украинской столице в ночь на четверг, 31 июля. Telegram-каналы писали, что для атаки использовались ракеты и беспилотники, а один из ударов пришелся на район аэропорта Жуляны, где находятся ЗРК Patriot ВСУ.