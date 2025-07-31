В Госдуме объяснили, как взятие Часова Яра изменит ход СВО

Взятие Часова Яра в ДНР позволит Вооруженным силам (ВС) РФ наступать в любом направлении. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, отметив, что после победы в этом районе российские войска получают оперативный простор.

Колесник отметил, что Часов Яр был стратегически важным пунктом и постоянно упоминался в сводках. Взятие города говорит о том, что наступление ВС РФ усиливается c каждым днем и военным удается брать серьезные укрепрайоны.

«Это откроет оперативный простор в любом направлении, там одни поля, армия России сможет работать практически в любом направлении. В каком — решит Генштаб. Это несомненный успех. Поздравляю наших бойцов», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что ВСУ еще способны оказать серьезное сопротивление. По мнению Колесника, у украинской армии много оружие и есть мотивированные люди, «пусть и набранные в ТЦК».

Часов Яр, Красноармейск, Серебрянка: новости СВО к утру 31 июля

31 июля Минобороны РФ заявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Добиться освобождения населенного пункта удалось бойцам Южной группировки войск. Из города открывается путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.