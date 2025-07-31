Бои за Часов Яр продолжались около года, и взятие города сейчас имеет больше символическое, а не стратегическое значение. Об этом заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

Сегодня Минобороны РФ заявило о переходе Часова Яра под контроль российских сил. В российском военном ведомстве уточнили, что город был освобожден в результате наступления «Южной» группировки войск на краматорско-дружковском направлении.

Политолог Сергей Марков напомнил, что бои за Часов Яр шли около года и последние шесть месяцев там оставались небольшие участки, где шло активное противостояние.

«Стратегического значения сейчас город не имеет. Но взятие города имеет символическое значение: вот так и может идти эта война еще много лет – медленно-медленно. Армия России будет идти вперед, а Запад будет гнать и гнать на убой несчастных русских людей, которым не повезло оказаться гражданами Украины», - считает эксперт.

Ранее командир штурмовой роты группировки войск «Центр» Сергей Колесников рассказал о том, что Вооруженные силы РФ захватили десятки единиц вооружения и боеприпасов из стран НАТО в боях за Часов Яр.