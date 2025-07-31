Алаудинов заявил о взломе оборонительной системы ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что с освобождением Часова Яра взломана оборонительная система украинских оккупантов.

Алаудинов в беседе с ТАСС выразил благодарность тем, кто на соответствующем участке освобождал данный город.

«Я считаю, что это для нас очень хорошая победа тоже, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперёд», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР.

Часов Яр, Красноармейск, Серебрянка: новости СВО к утру 31 июля

«Военная хроника» проанализировала, что означает освобождение Часова Яра.