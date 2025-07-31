«Спасаются бегством»: стало известно о решающих боях за Купянск

Российские войска контролируют все подступы к Купянску и готовятся к штурму города, где возвращения России ждут прячущиеся в подвалах местные жители. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, сейчас ведется операция по освобождению ближайших населенных пунктов и все подступы к Купянску находятся под контролем российских войск.

«Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооруженных формирований Украины на купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов. Таким образом, мы сейчас расширяем зону контроля над всей территорией для дальнейшего освобождения непосредственно самого города», - пояснил Виталий Ганчев.

Он отметил, что нет точной информации о том, сколько в Купянске остается мирных жителей, но есть данные о том, что граждан вывозили насильно в ходе принудительной эвакуации. И сейчас те, кто остался в городе, «прячутся буквально в подвальных помещениях, чтобы избежать репрессий и дождаться российских войск».

«Нам поступает информация, что многие жители подвергаются репрессиям только потому, что они отказываются уезжать. Их обвиняют в том, что они ждут русских», - отметил глава российской администрации Харьковской области.

При этом Виталий Ганчев обратил внимание на то, что, несмотря на достаточно подавленное состояние ряда украинских военнослужащих, Вооруженные силы Украины продолжают оказывать сопротивление, на это направление переброшены и наемники.

«В какой-то мере силы иностранных легионов выступают в роли «карателей» для тех частей украинских военных, которые решают спасаться бегством. Им попросту не дают этого сделать», - констатировал он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что ВС РФ зашли на северные окраины Купянска. По данным Марочко, в результате маневренных действий передовые подразделения ВС РФ смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина.