Армия Израиля уничтожила более 1,5 тыс. целей в Газе

Израильская армия завершила масштабную операцию на севере сектора Газа, в ходе которой уничтожила более 1,5 тыс. военных целей, передает РИА «Новости».

Пресс-служба армии Израиля сообщила: «Сегодня, в соответствии с оперативным планированием и графиком боевых действий, 98-я дивизия завершила свою миссию в северной части сектора Газа после интенсивных боев и теперь готовится к новым миссиям… В ходе операции на севере сектора Газа было ликвидировано более 1,5 тыс. объектов террористической инфраструктуры и уничтожены десятки террористов».

Операция длилась несколько месяцев и охватила не только север анклава – районы Шуджаийи и Зейтуна, но также юг, включая район Хан-Юниса. Военные сосредоточились на уничтожении наземных и подземных объектов, а также оружия, принадлежащего движению ХАМАС.

Израильская сторона сообщила, что среди ликвидированных боевиков есть лица, причастные к нападению на территории Израиля в октябре 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 100 палестинцев. В ходе стрельбы у центра гуманитарной помощи в Газе погибли более десяти человек. Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.