Больше года потребовалось российским войскам, чтобы освободить под контроль Часов Яр — небольшой, но исключительно важный город в северной части Донецкой Народной Республики.

Бои здесь начались ещё весной 2024 года, сразу после завершения операции в Артёмовске (Бахмуте), но продвигаться вперёд приходилось буквально по сантиметрам. Украинская армия превратила город в мощный укрепрайон, насыщенный дотами, минными полями и артиллерийскими позициями. Каждая улица, каждый квартал оборонялись с отчаянным упорством, а подходы к городу простреливались насквозь.

«Там не то, что человек — собака не могла пройти, не подорвавшись», — отмечает военный эксперт Виктор Баранец.

Действительно, плотность минирования в районе Часова Яра была одной из самых высоких за всю историю конфликта. Российским сапёрам приходилось проделывать проходы под постоянным огнём, а пехота, едва закрепившись на новых рубежах, сразу же попадала под удары украинских дронов-камикадзе.

Главная ценность Часова Яра — его географическое положение. Город стоит на возвышенности, господствующей над окружающей местностью. С его высот прекрасно просматриваются и простреливаются Константиновка, Дружковка, а в хорошую погоду видны даже окраины Краматорска. Украинские силы использовали это преимущество в полной мере, размещая здесь корректировщиков артиллерийского огня и наблюдательные пункты, чтобы обстреливать наши позиции а Артемовске и возле него.

Особую сложность для наступающих представлял канал Северский Донец — Донбасс, опоясывающий город с востока. Это бетонированное русло глубиной несколько метров стало естественным противотанковым рвом. Российским бойцам приходилось спускаться в это «корыто», где они становились лёгкой мишенью для украинских миномётов и гранатомётчиков. Лишь после многомесячных боёв удалось создать устойчивые плацдармы на западном берегу канала.

В Госдуме объяснили, как взятие Часова Яра изменит ход СВО

Первые попытки взять Часов Яр предпринимались ещё в начале 2024 года, но тогда продвижение измерялось метрами. Ключевым рубежом стал Часовоярский огнеупорный комбинат — огромный промышленный комплекс, превращённый украинцами в настоящую крепость. Его цеха и подземные коммуникации были опутаны сетью траншей и блиндажей, а каждый этаж заводских корпусов стал отдельным узлом сопротивления.

Только к зиме 2024 года российские подразделения смогли полностью очистить территорию завода. После этого бои переместились в жилые кварталы, где противник продолжал упорно обороняться, используя подвалы и заранее подготовленные огневые точки. Лишь к середине 2025 года украинское командование, столкнувшись с катастрофическими потерями, начало отвод наиболее боеспособных частей, оставив в городе лишь заслоны.

С освобождением Часова Яра фронт на Донбассе сдвигается к последним крупным опорным пунктам ВСУ — Константиновке, Дружковке, Славянску и Краматорску. Теперь российские войска получают возможность установить контроль над ключевыми дорогами, по которым шло снабжение украинской группировки в Донецкой агломерации, развернуть на захваченных высотах артиллерийские наблюдательные пункты, что резко повысит эффективность огня по тыловым объектам противника и подготовить условия для наступления на Славянск — важнейший транспортный узел и последний крупный город ДНР, остающийся под контролем Украины.

«Это не просто ещё один освобождённый город. Часов Яр был щитом, прикрывавшим всю Славянско-Краматорскую агломерацию. Теперь этот щит сломан», — поясняет военный обозреватель Алексей Леонков.

ВСУ понесли здесь огромные потери. Украинские власти бросали в бой элитные части: 92-ю отдельную штурмовую бригаду, полк «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), подразделения иностранных наёмников.

Российским войскам продвижение здесь давалось дорого.

«Столько ребят погибло… Такие ребята были золотые», — пишет в своём канале Захар Прилепин, чей добровольческий батальон «Родня» участвовал в штурме.

Сейчас, когда Часов Яр окончательно перешёл под контроль российских сил, начинается новый этап борьбы за Донбасс. Впереди — Славянск, Краматорск, а затем, возможно, и выход на административные границы Донецкой области. Но именно взятие Часова Яра станет в этой истории переломным моментом, после которого стратегическая инициатива окончательно перейдёт к российским войскам.