Появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве

Жители Киева сняли на видео момент удара Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам Украины. Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Ночной комбинированный удар по Киеву», — написал военкор под видеозаписями.

Он уточнил, что взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны, где расположены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Уточняется, что российские военные били по нему при помощи реактивных беспилотников-камикадзе «Герань-3». Кроме того, ВС РФ ударили по цехам сборки беспилотников и нескольким предприятиям, работающим в интересах украинской армии.

На одном из видео житель Киева запечатлел момент удара ВС РФ. На записи слышна объявленная в Киеве воздушная тревога, затем последовал взрыв и яркая вспышка. На других кадрах можно увидеть последствия удара — пожар, который разгорелся на объекте после атаки армии России. Еще на одном видео, опубликованном Поддубным, очевидцы сняли сразу несколько ударов: в небе подряд загорелись пять ярких вспышек.

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В ночь на 31 июля в Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Очевидцы в социальных сетях сообщили о более чем 10 взрывах в ряде районов города и повреждении жилых домов из-за падения обломков. В городе в момент удара ВС РФ работала система противовоздушной обороны (ПВО).