В российских силовых структурах заявили ТАСС, что подразделения украинских оккупантов из 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций переброшены в Сумскую область.

«На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», — сказал собеседник.

Вместе с этим он добавил, что есть данные о переброске в Сумскую область 59-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны. Это подтверждает также «анализ публикаций украинских волонтёров».

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка украинских оккупантов за всю историю СВО.