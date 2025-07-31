Часов Яр, Красноармейск, Серебрянка: новости СВО к утру 31 июля

В Минобороны РФ сообщили о переходе Часова Яра под контроль российских сил и об успешных операциях у Красноармейска. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 31 июля.

Освобождение Часова Яра

Город Часов Яр в ДНР перешел под контроль российских сил, сообщили в Минобороны РФ. Город был взят в результате наступления «Южной» группировки войск на краматорско-дружковском направлении.

Операции у Красноармейска

Военные мотострелкового соединения ВС РФ заняли укрепленные районы ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали в Минобороны России. Штурмовые группы выявили расположение блиндажей и дотов ВСУ, под прикрытием ударных дронов подошли максимально близко и закидали укрытия гранатами. После выполнения задачи мотострелки зачистили территорию.

«Аргументы и факты» сообщили со ссылкой на военкоров, что российские штурмовики смогли занять позиции рядом с центральным рынком в Красноармейске. Отмечается, что штурмовые подразделения зашли в жилую застройку города.

Удар Ми-28нм

Российский боевой вертолет Ми-28нм уничтожил пункт временной дислокации подразделения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Экипаж вертолета нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой и авиаракетами по заданным координатам.

Удар «Мсты-С»

Российские артиллеристы уничтожили расчет беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Для удара использовалась самоходная гаубица 2С19 «Мста-С».

Цель обнаружил оператор российского разведывательного беспилотника, он передал ее координаты на пункт управления артиллерии. Артиллеристы вывели «Мсту-С» на огневую позицию, навели установку и выполнили удар на расстоянии около 20 километров.

Удар «Гиацинта-С»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. Удары были нанесены из самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С».

В Минобороны отметили, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, благодаря чему поразить цели удалось минимальным количеством боеприпасов. После выполнения задачи артиллеристы оперативно покинули огневую точку, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня.

Операция Supercam

Расчеты разведывательных беспилотников Supercam S350 ВС РФ обнаружили украинский тяжелый коптер, когда тот возвращался на стартовую позицию. В результате коптер был уничтожен с помощью артиллерийских орудий, рассказали в Минобороны России. Военные отметили, что благодаря тактико-техническим характеристикам Supercam S350 вел разведку на высоте в несколько тысяч метров.

Операция у Серебрянки

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ уничтожили оборонительную линию ВСУ у донецкого села Серебрянка. Марочко добавил, что у Серебрянки российские силы уже заняли несколько высот и важную лесополосу, улучшив свое тактическое положение. Также под контроль ВС РФ перешли несколько логистических путей ВСУ в этом районе, снабжение украинских сил было нарушено.