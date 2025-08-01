Российские войска продвинулись к Северску

Вооруженные силы (ВС) России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли Верхнекаменское, идет окончательная зачистка», — рассказал источник канала.

Он также добавил, что продолжаются бои за Серебрянку. В случае их успешного проведения, российские войска смогут выйти на окраины Северска и начать штурм города.

Ранее на Украине признали успехи ВС России в Часовом Яре. 31 июля Минобороны России заявило о взятии этого населенного пункта.