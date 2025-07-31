Российские войска освободили Часов Яр

Российские военные взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр», - отметили в российском военном ведомстве.

Ранее командир штурмовой роты группировки войск «Центр» Сергей Колесников рассказал о том, что Вооруженные силы РФ захватили десятки единиц вооружения и боеприпасов из стран НАТО в боях за город Часов Яр. По его словам, к российским военным попали штурмовые винтовки, гранатометы, гранаты, минометы, мины и другое оружие и снаряжение.