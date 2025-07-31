В Пензе объявили режим "Воздушная опасность"

Режим "Воздушная опасность" объявлен на территории Пензы, запущены звуковые сирены.

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"На территории города Пензы объявлен режим "Воздушная опасность". Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала "Воздушная опасность", - отмечается в сообщении.

В четверг украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пензе. Жертв и разрушений нет, на территории предприятия возникло возгорание, которое устраняют.