ВСУ способны атаковать Запорожье в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Чего ожидать от ВСУ в течение ультиматума Дональда Трампа? Ожидать стоит чего угодно. Это может быть и удар по, например, городу Запорожью, к которому наша армия идет все активнее и быстрее», – заявил общественник.

Владимир Рогов предположил, что украинские войска могут нанести удар по городу с целью обвинить российскую сторону в гибели мирных жителей. По его словам, в Запорожье проживает наименее лояльное к украинскому руководству население, что может подтолкнуть Киев к таким провокациям.

Кроме того, он не исключил возможность провокаций со стороны ВСУ на приграничных с Россией территориях, передает NEWS.ru. Ранее сообщалось, что украинские формирования в Днепропетровской области испытывают серьезный дефицит ресурсов и не способны долго удерживать оборону. По прогнозам, в течение ближайших шести месяцев ВСУ вынуждены будут отойти на правый берег реки Днепр.