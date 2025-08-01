Пентагон выделил миллионы долларов на поддержку систем Patriot на Украине

Минобороны США выделило $51,6 млн на техподдержку систем ПВО Patriot, которые были предоставлены Украине с февраля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Соответствующее соглашение, как сообщается, было подписано с компанией Raytheon Technologies (RTX) - единственным производителем систем ПВО Patriot.

Соглашение также предусматривает консультационную и практическую помощь ВСУ в эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании систем. Речь также идет о логистической поддержке компании при перевозке комплексов на Украину, пишет агентство.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

31 июля комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.