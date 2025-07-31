ВСУ пытались ударить по объектам транспортно-энергетической сферы в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его комментарий опубликован в Telegram-канале областной администрации.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами», — написал руководитель региона.

По его данным, в Котельниковском районе региона оказалось нарушено газоснабжение шести десятков частных домовладений. Кроме того, обломки одного из дронов упали на железнодорожные пути в районе станции Тингута, повреждений удалось избежать.