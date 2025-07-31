Российский военный рассказал о применении дронов украинскими военными

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпускают в среднем около 15 дронов на одного российского солдата, рассказал штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Куст. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, множество украинских беспилотников при падении не взрываются, оставаясь в земле и продолжая гудеть. «FPV — дронов очень много, на одного человека примерно подсчитывается около 15 дронов. Очень много они разрываются», — подчеркнул он.

Кус добавил, что ВСУ посылают на передовую группы беспилотников, так как из-за отсутствия умений они не сражаются в стрелковом бою.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что в зоне риска ударов дронов и ракет оказалась вся территория страны.