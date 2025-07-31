Британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что в течение следующих шести месяцев ВСУ отступят на правый берег Днепра.

По его словам, сделают это они из-за того, что у украинской армии нет необходимых ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области. Он также подчеркнул, что у ВСУ нет ни необходимой тяжёлой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать позиции.

Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведёт ситуация на поле боя», — сказал эксперт.

Ранее глава украинского Министерства обороны Денис заявил о напряжённой ситуации для ВСУ на всей линии фронта.

Украинский главком Александр Сырский между тем в ходе совещания по вопросам подготовки личного состава призвал максимально перевести обучение военных ВСУ «под землю».