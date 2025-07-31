Около четырех взрывов прозвучало в Волгоградской области

Около четырех взрывов прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники типа «Лютый». Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

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— Местные жители рассказали, что в небе увидели несколько вспышек и услышали четыре-пять взрывов в пригороде Волгограда. По их словам, система ПВО сработала по дронам ВСУ.

Наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, — говорится в публикации.

На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Также о громких звуках сообщают жители города Котельниково, сказано в посте.

Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили 30 июля в Министерстве обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 133 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом, по данным военного ведомства, за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника.