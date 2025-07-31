Мужчин старше 25 лет на Украине автоматически причислят к солдатами запаса

Не служившие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) украинцы старше 25 лет станут автоматически солдатами запаса. Об этом сообщило министерство обороны Украины.

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Украинское правительство утвердило нововведение, согласно которому достигшие 25 лет военнообязанные граждане будут получать воинское звание «солдат (матрос) запаса» с одновременным становлением на воинский учет. В территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата) их вызывать не будут.

Поставноление также предусматривает, что на воинский учет будут браться женщины с медицинским образованием. Их также не будут вызывать в ТЦК.

Ранее стало известно, что насильственная мобилизация в ВСУ проводится только в десяти процентах случаев.