Украина согласовала основные принципы соглашений с США по поставкам оружия.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

«Мы готовим сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна — усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру», — отметил он.

Украинский лидер не привел деталей соглашений.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский лидер не назвал точное количество машин, которые он собирается предоставить Киеву, и в то же время предупредил, что Европейский союз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.