Сырский предложил перевести обучение военных ВСУ «под землю»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил максимально перевести обучение военнослужащих «под землю». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черниговской области оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и около 200 раненых военных ВСУ. Также на Украине заявили об ударе по территории учебного подразделения Сухопутных войск страны, в результате которого погибли три человека, еще 18 получили ранения.