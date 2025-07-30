Сырский предложил перевести обучение военных ВСУ «под землю»

Аксинья Кравченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил максимально перевести обучение военнослужащих «под землю». Его слова приводит РИА Новости.

Сырский предложил перевести обучение военных ВСУ «под землю»
© Global Look Press

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черниговской области оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и около 200 раненых военных ВСУ. Также на Украине заявили об ударе по территории учебного подразделения Сухопутных войск страны, в результате которого погибли три человека, еще 18 получили ранения.

«Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — сказал Сырский по итогам совещания по вопросам подготовки личного состава.